Monitor Full HD a 85€ su Amazon: un'ottima scelta, sia in ufficio che a casa

La scelta giusta per chi cerca un nuovo monitor Full HD da posizionare sulla propria scrivania, in ufficio come a casa, diventa oggi HP V22ve G5. Si tratta di un modello economico ma di qualità che ora viene proposto al prezzo minimo storico su Amazon. Sfruttando l'offerta in corso, infatti, il monitor di HP è disponibile ora al prezzo scontato di 85 euro, mettendo a disposizione degli utenti un pannello Full HD da 22 pollici di diagonale.

Monitor Full HD: HP V22ve G5 è la scelta giusta

Il monitor HP V22ve G5 è dotato di un pannello VA in 16:9 con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) che può arrivare fino a un refresh rate di 75 Hz, con supporto ad AMD FreeSync. Ad arricchire il comparto tecnico ci sono porte HDMI e VGA, per il collegamento al computer e ad altri dispositivi (è possibile, ad esempio, abbinare al monitor anche una console).

In più, il monitor è dotato di uno stand reclinabile oltre che del supporto VESA, che consente il montaggio al muro o con qualsiasi altro accessorio compatibile. Il monitor di HP è, quindi, per rapporto qualità/prezzo, la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un monitor Full HD economico ma di buona qualità, ideale per il lavoro in ufficio (anche grazie alla modalità Low Blue Light che riduce gli effetti negativi della luce blu).

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor HP V22ve G5 al prezzo scontato di 85 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è ora disponibile al nuovo minimo storico.