Mini PC con Intel i3, RAM da 24GB ed SSD da 500GB: sfrutta il coupon su Amazon

Un mini PC è, a tutti gli effetti, un computer con tutte le sue funzionalità ma con un design ridotto e, per l'appunto, in versione "mini" e oggi, su Amazon, il mini PC targato Beelink viene messo in sconto grazie all'attivazione di un coupon dal valore di 80€: prezzo finale d'acquisto 309€.

Tutte le caratteristiche tecniche e d'utilizzo di questo mini PC Beelink

Questo mini pc Beelink è dotato di Intel Core i3 con una velocità del processore fino a 4.4Ghz, che offre un'esperienza veloce e fluida. Le dimensioni compatte e l'aspetto minimalista sono ideali per un utilizzo d'ufficio all'interno di un'azienda o anche per uno studio casalingo in cui non c'è una grande disponibilità di spazio o se non si vuole ingombrare eccessivamente quello che si ha a disposizione con dei computer molto più grandi e massicci.

Questo mini PC utilizza Intel UHD Graphics e supporta la riproduzione di video 4K. Le doppie interfacce HDMIrendono possibile collegare due monitor allo stesso tempo, consentendo di ottenere una visualizzazione simultanea multi-task.

Il mini PC è dotato di un alimentatore integrato da 85 W, che semplifica lo spazio con meno cavi e meno prese di corrente. Presenti ben 24GB di RAM e 500GB di SSD: facilitano la conservazione dei file e velocizzano l'esecuzione delle applicazioni e dei programmi.

Tutto ciò di cui necessitate da un singolo PC può essere effettuato da questa piccola macchina che, ricordiamo, oggi è acquistabile ad un prezzo scontato sfruttando il coupon presente direttamente sulla pagina prodotto di Amazon.

