Mini motosega Grenintol: motore da 1000W e batteria da 6000mAh a un prezzo unico

La tua vecchia motosega è pesante e ormai non più adatto al lavoro che devi svolgere? Non preoccuparti perché oggi su Amazon c'è un'occasione speciale sulla mini motosega del marchio Grenintol che pesa solamente 2,5 chilogrammi ed è molto pratica da utilizzare. La promozione, con coupon sconto, ti consente scontare il prezzo iniziale di 129,99 euro di ben 30 euro.

Mini motosega Grenintol: pratica e leggera

Quante volte ti sarà capitato di utilizzare un attrezzo pesante che a fine lavoro di faceva sentire sfinito? Nel momento in cui si deve scegliere un prodotto come una motosega, è sempre bene scegliere anche in base alle dimensioni e al peso poiché ciò influisce sul comfort e sulla praticità.

Non a caso, tutti noi sappiamo che tagliare legna o potare alberi richiede uno sforzo non del tutto minimo. Ecco perché la mini motosega del marchio Grenintol è perfetta grazie al design con cui si presenta. Oltre a ciò, naturalmente vanta di altre importanti caratteristiche tecniche come la presenza di un motore da 1000W e una batteria da 6000mAh/24V che è in grado di assicurare un'autonomia eccellente.

Al fine di offrire all'utente tutto il necessario per la potatura e, dunque, per l'utilizzo eccellente di questa motosega, vengono inclusi nella confezione molti accessori utili come due batterie agli ioni di litio da 24V e due catene da 8 pollici.

La presenza di un'apposita luce sulla motosega consente di proseguire con i lavori anche nelle ore di scarsa luminosità. Un prodotto, dunque, veramente eccellente sotto diversi aspetti. Non a caso, Grenintol è un marchio che si concentra sulla progettazione di utensili elettrici e utensili da giardino ed è da sempre uno delle migliori scelte presenti sul mercato.

Il coupon sconto attualmente disponibile su Amazon fa scendere il prezzo iniziale di 129,99 euro di ben 30 euro. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per portare a casa un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.