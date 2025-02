Migliora il suono della tua TV con la qualità Bose: la soundbar DEFINITIVA in offerta

Bose è un'azienda leader nella produzione di dispositivi audio, garanzia assoluta di qualità e affidabilità in quelli che sono i suoi prodotti. Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo davvero molto interessante e allettante: la soundbar Bose viene messa in offerta con uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale d'acquisto di 159€. Approfittane adesso su Amazon!

Soundbar Bose: tutti i dettagli tecnici (e non solo) di questo dispositivo

Questa soundbar Bose si presenta come un diffusore per TV Bluetooth che semplifica la comprensione di ogni parola e migliora il suono della TV con dialoghi più chiari grazie alla modalità dialogo ottimizzata. All'interno, due driver full-range angolati che assicurano prestazioni audio ampie e di massima qualità.

Questa soundbar è alta circa 7 cm e può essere posizionata sotto la maggior parte dei TV. È inoltre inclusa una staffa da parete in acciaio di alta qualità per montare la soundbar a filo con la parete. Fissa la soundbar alla parete per un design minimalista e utilizza un telecomando intuitivo per navigare rapidamente.

Piccole spie LED sulla parte anteriore indicano quando sono attivate determinate funzioni. Si tratta di un dispositivo con un design adatto per ogni salotto e che si integra benissimo con qualsiasi tipologia di arredamento. Infatti presenta una griglia che delinea un modello più al passo coi tempi ed esteticamente rifinito con un nuovo look.

Presenta, inoltre, la decodifica Dolby integrata per creare un'esperienza di ascolto più ricca e soddisfacente con un'autenticità straordinaria. Sebbene questa soundbar Bose offra un'esperienza d'ascolto sorprendentemente ricca e potente per una soundbar così compatta, se premi il pulsante "BASS" sul telecomando potrai ottenere un suono ancora più profondo.

Su Amazon, oggi, la soundbar Bose viene messa in offerta con uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale d'acquisto di 159€. Aggiungila subito al tuo carrello!