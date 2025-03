Massima sicurezza per il tuo bambino: Baby Camera con crittografia protetta e app dedicata al 55% di sconto

Philips è un'azienda che fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e che riesce a garantire sempre il top della qualità in ogni prodotto. Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto molto interessante in formato extra large del 55% sulla Baby Camera targata proprio Philips per un costo totale e finale d'acquisto di 89,99€. Non lasciartela scappare: ordinala ora!

Baby Camera Philips: sconto clamoroso del 55% su Amazon, ecco le caratteristiche

Questa Baby Camera garantisce massima riservatezza e affidabilità. Potrai creare direttamente un collegamento sicuro e riservato con il tuo bambino grazie alla tecnologia wireless a 2,4 Ghz, in grado di ridurre al minimo le interferenze e garantire una connessione stabile. Controlla il tuo bambino ovunque e in qualsiasi momento con l'app gratuita Baby Monitor+.

Con un solo clic puoi connetterti e parlargli tramite la funzione di comunicazione a due vie. Immortala preziosi momenti e registra ogni risata e ogni gioia vissuta con l'app. Utilizza la videocamera HD e la visione notturna automatica a infrarossi con zoom e panoramica x2. Scegli la modalità più adatta alle tue esigenze.

Videocamera montabile a parete, dotata di VOX, controllo del volume e sensibilità al rumore e luminosità regolabili, tutti elementi che rendono questo device Philips estremamente all'avanguardia, versatile e pratico.

Potrai anche accendere la luce notturna o scegliere tra 15 rilassanti rumori bianchi o ninne nanne per aiutare il tuo bambino ad addormentarsi in un batter d'occhio, oppure registra una melodia personalizzata. Il set include: 1 videocamera e 1 adattatore. Si tratta, dunque, di un prodotto di qualità alta, in pieno stile Philips e che, con le spese di spedizione pari a 0 e con l'offerta attiva, risulta essere molto allettante.

