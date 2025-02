Massima sicurezza di giorno e di notte: videocamera Tapo C210 con qualità 2K e compatibilità smart home

Tapo C210 è una telecamera di sicurezza Wi-Fi per interni con risoluzione 2K (3MP), progettata per offrire monitoraggio in alta definizione, visione notturna avanzata e notifiche in tempo reale. Grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant, puoi controllarla comodamente con la voce o tramite l’app dedicata.

Pensa che su Amazon la puoi acquistare al prezzo sensazionale di soli 23,99€, con il 40% di sconto sul valore di listino, un’occasione imperdibile per proteggere la tua casa senza spendere una fortuna.

Tapo C210: telecamera di sorveglianza 2K con visione notturna e controllo smart

Andiamo con ordine: la risoluzione 2K (grazie al sensore da 3 MP) garantisce immagini chiare e dettagliate, permettendoti di vedere con precisione ogni angolo della stanza. La sua struttura con rotazione panoramica e inclinazione verticale consente alla telecamera di coprire un'ampia area, riducendo al minimo i punti ciechi.

Dotata di LED a infrarossi di ultima generazione, la Tapo C210 permette di beneficiare di una visione notturna chiara fino a 10 metri di distanza, consentendoti quindi, di monitorare gli ambienti anche in totale oscurità. Il rilevamento intelligente del movimento invia notifiche in tempo reale, avvisandoti immediatamente in caso di attività sospette. Archiviazione sicura: microSD fino a 512GB o cloud; di fatto, puoi registrare e salvare i tuoi video in due modi differenti, per una versatilità senza eguali.

Grazie al microfono e altoparlante integrati, puoi ascoltare e comunicare in tempo reale con chi si trova nell’area sorvegliata, un’ottima soluzione per parlare con familiari o scoraggiare eventuali intrusi. La compatibilità con Alexa e Google Assistant ti permette di visualizzare le immagini direttamente su dispositivi smart come Echo Show o Google Nest Hub, rendendo il controllo ancora più pratico.

Cosa aspetti? Corri a prenderla; Tapo C210 la trovi in super sconto al prezzo speciale di soli 23,99€, spese di spedizione incluse su Amazon.