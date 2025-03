Mai più smartphone scarico con il powerbank di UGREEN: compralo ora con un coupon del 30%

Un power bank potente e versatile, ideale per chi ha bisogno di energia extra in mobilità. Il modello di UGREEN da 20000mAh offre una ricarica rapida fino a 22,5W, un cavo USB-C integrato e compatibilità con i principali dispositivi, compresi iPhone, smartphone Android, tablet e perfino laptop Apple e Windows. Grazie a un coupon del 30% applicabile al checkout, lo puoi acquistare direttamente su Amazon a 27,99€, spese di spedizione comprese.

Powerbank di UGREEN da 20000mAh in offerta su Amazon: ricarica veloce a 27,99€

Con una capacità di 20000mAh, il powerbank di UGREEN può ricaricare più volte uno telefono, garantendo energia sufficiente per un’intera giornata.

Supporta la ricarica rapida fino a 22,5W grazie ai protocolli PD (Power Delivery) e QC (Quick Charge), permettendo di ripristinare rapidamente la batteria di qualsiasi smartphone esistente in commercio e non solo. Giusto per fare un esempio, un iPhone 16 Pro Max può passare da 0% a 50% in circa 30 minuti, riducendo significativamente i tempi di attesa rispetto ai caricabatterie tradizionali.

Una delle caratteristiche più comode di questo power bank è la presenza di un cavo USB-C integrato, che elimina la necessità di portare cavi separati. Oltre a questa soluzione pratica, il dispositivo offre due porte USB (una USB-A e una USB-C), permettendo di ricaricare fino a tre device contemporaneamente. Questa versatilità lo rende perfetto per chi ha più dispositivi o viaggia spesso e vuole un’unica soluzione per smartphone, tablet e accessori elettronici.

Nonostante l’elevata capacità, è compatto e facile da trasportare. Il sistema di protezione avanzato integrato evita problemi di surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuiti, garantendo una ricarica sicura e affidabile.

In definitiva, il powerbank di UGREEN ha un prezzo di listino di 39,99€, ma applicando il coupon del 30% disponibile su Amazon, il costo finale scende a 27,99€. Un’occasione da non perdere per chi cerca un caricatore portatile ad alta capacità, veloce e compatto a un prezzo conveniente.