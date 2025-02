Lavatrice smart Candy da 9 kg: maxi sconto su Amazon e la paghi anche a rate

Candy Smart CS1292DE-11 è una lavatrice da 9 kg con funzionalità di ultima generazione tramite NFC: un prodotto che mette insieme innovazione e tradizione per darti un bucato sempre perfetto con un processo di pulizia gestibile anche dallo smartphone. Oggi puoi acquistarla su Amazon a soli 299 euro invece di 399,99: al checkout puoi abilitare il pagamento a rate a tasso zero. Ti basterà selezionare Cofidis come metodo di pagamento.

Candy Smart: lavaggio efficiente e intelligente con NFC

Candy Smart CS1292DE-11 è una lavatrice capiente, veloce e intelligente, con una capacità di 9 kg e una velocità di centrifuga che arriva a fino 1200 giri al minuto. Ideale per famiglie numerose e per ottimizzare i tuoi lavaggi, mette insieme efficienza e tecnologia per darti un'esperienza di lavaggio all'avanguardia.

L'abbiamo accennata già più volte, ma in soldoni cosa permette di fare la connettività NFC? Grazie a questa tecnologia potrai gestire il lavaggio direttamente dal tuo smartphone tramite l’app Candy simply-Fi. Dallo schermo del telefono potrai personalizzare i programmi, ricevere suggerimenti per un lavaggio ottimale e persino controllare lo stato della lavatrice in pochi secondi. Comodo e pratico.

La lavatrice è dotata poi del rilevatore di peso "Kg Detector" in modo da adattare automaticamente l'acqua e l'energia da spendere in base al carico per evitare sprechi inutili. Consumerai meno acqua ed elettricità. Inoltre, avrai a tua disposizione ben 16 programmi di lavaggio potendo scegliere la soluzione ideale per ogni tipo di tessuto, dai delicati ai più resistenti, anche con cicli rapidi ideali se hai poco tempo.

Tra le altre funzioni, la partenza ritardata ti permetterà di programmare il lavaggio fino a 24 ore in anticipo. Con un design moderno e compatto (60x52x85 cm) potrai adattarla facilmente alla tua lavanderia, con prestazioni al top senza occupare troppo spazio.

Una lavatrice affidabile, tecnologica e facile da usare: la Candy Smart CS1292DE-11 può essere tua a soli 299 euro invece di 399,99. Anche a rate. Aggiungila subito al tuo carrello Amazon.