L’accessorio INDISPENSABILE per i videomaker: SanDisk Extreme da 128 GB, sconto folle del 54%

La SanDisk Extreme Pro da 128 GB è una microSDXC di ultima generazione, una delle schede di memoria più veloci e affidabili, perfetta per fotocamere, droni, action cam, smartphone e console di gioco. Con velocità di trasferimento fino a 170MB/s, supporto UHS-I, U3 e V30, e classe A2 per prestazioni ottimizzate con le app, garantisce rapidità e stabilità per video in 4K e scatti in raffica.

Cosa aspetti? Corri a prenderla, è disponibile su Amazon a soli 22,95€ grazie a uno sconto del 54%, rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca una scheda di memoria di alto livello al miglior prezzo.

SanDisk Extreme Pro da 128GB, in offerta su Amazon: velocità e affidabilità a soli 22,95€

Questa microSDXC offre una velocità di lettura fino a 170MB/s e scrittura fino a 90MB/s, permettendoti di registrare e trasferire video in 4K Ultra HD senza interruzioni, scattare foto in modalità burst senza ritardi, salvare file rapidamente senza perdita di prestazioni. Grazie a queste specifiche, è perfetta per chi usa dispositivi che richiedono una scheda veloce e affidabile.

La scheda SanDisk Extreme Pro è certificata U3 e V30, garantendo una scrittura minima costante di 30MB/s. Questo significa che è perfetta per registrazioni fluide in 4K UHD e video ad alta risoluzione, senza rallentamenti o perdita di frame. Di fatto, è perfetta per: GoPro, DJI e altre action cam, fotocamere mirrorless e reflex, smartphone e tablet per registrazioni in alta qualità.

Non di meno è certificata A2, il che significa che offre prestazioni ottimizzate per il caricamento rapido delle app e il gaming mobile. Se vuoi, la puoi usare anche con smartphone Android o con la Nintendo Switch.

Nella confezione è incluso un adattatore SD, che permette di utilizzare la microSD su fotocamere, laptop, lettori di schede e altri dispositivi compatibili con SD standard. Grazie a questa versatilità, può essere utilizzata su un’ampia gamma di dispositivi, garantendo massima flessibilità. La SanDisk Extreme Pro è progettata per resistere alle condizioni più difficili.

