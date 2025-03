iPhone 16 Pro, il più esclusivo, oggi lo porti a casa a pochissimo: sconto del 12% e spedizione gratuita

iPhone 16 Pro è l'ultima evoluzione degli smartphone di casa Apple; offre prestazioni elevate, ha un design incredibile, un comparto fotografico al top e una batteria degna di nota. La versione da 256 GB in “titanio nero” è attualmente disponibile su Amazon a 1201,99€, grazie a uno sconto del 12% sul prezzo di listino.​

iPhone 16 Pro (256 GB) in offerta su Amazon: tuo a soli 1201,99€

Il device di casa Apple presenta un design elegante con finiture in titanio nero, garantendo resistenza e leggerezza. Il display OLED Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici offre una risoluzione di 2.556 x 1.179 pixel, con una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz. Questa combinazione assicura immagini fluide e colori vividi, ideali per la visualizzazione di contenuti multimediali.​

Equipaggiato con il chip A18 Pro, l'iPhone 16 Pro garantisce prestazioni elevate e un'efficienza energetica migliorata. La batteria offre un'autonomia di un giorno intero con una singola carica, permettendo un utilizzo prolungato senza necessità di ricariche frequenti. La compatibilità con le reti 5G assicura connessioni veloci e stabili, migliorando l'esperienza d'uso in mobilità.​

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza dell'iPhone 16 Pro. La tripla fotocamera posteriore include:​

una main camera da 48 MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell'immagine;

una lente ultra-grandangolare da 48 MP con campo visivo di 120 gradi.

un teleobiettivo con zoom ottico 5x, ideale per scatti a distanza senza perdita di qualità.

La capacità di registrare video in Dolby Vision 4K a 120 fps offre una qualità cinematografica, rendendo questo smartphone adatto sia per utenti comuni che per professionisti del settore.​

Oltre alla connettività 5G, il telefono supporta Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e NFC, garantendo una vasta gamma di opzioni per la connessione con altri dispositivi

Il prezzo di listino per l'iPhone 16 Pro da 256 GB è generalmente superiore, ma grazie a uno sconto del 12%, è possibile acquistarlo su Amazon a 1.201,99€.