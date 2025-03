Intrattenimento senza limiti: Smart TV Hisense da 65" 4K con Alexa integrato in SUPER PROMO

Hisense è un'azienda leader nella produzione di elettrodomestici e in particolar modo di televisori e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto molto interessante e allettante del 24% sulla sua smart TV da 65" 4K che viene venduta a 481€. Approfittane subito e porta il cinema direttamente a casa tua!

Tutte le caratteristiche di questa smart TV Hisense: dal 4K alla Game Mode

La Smart TV Hisense da 65 pollici è la soluzione ideale per chi desidera un’esperienza visiva immersiva e di alta qualità. Con una risoluzione 4K (3840 x 2160), questa TV offre immagini nitide e dettagliate. Grazie alle tecnologie Dolby Vision, HDR 10+ e HLG, i colori risultano vividi e il contrasto ottimale, per un’esperienza cinematografica straordinaria. Il design senza cornice aggiunge un tocco elegante e moderno, valorizzando qualsiasi ambiente.

Il sistema operativo VIDAA U7.6, con Alexa integrato, permette un controllo vocale intuitivo e una navigazione fluida tra le app, tra cui Netflix, Hulu, Amazon Prime Video e Movistar+. Inoltre, la connettività è garantita grazie a Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet e HDMI, per collegare facilmente dispositivi esterni.

Questa Smart TV supporta AirPlay 2 e Android Screen Sharing, consentendo di condividere contenuti direttamente da smartphone e tablet. Per un’esperienza sonora coinvolgente, è dotata di audio DTS Virtual X con Bluetooth, garantendo un suono chiaro e avvolgente.

Tra le caratteristiche aggiuntive troviamo il filtro Blue Light, che riduce l'affaticamento visivo, e Miracast, per una condivisione dello schermo senza interruzioni. Con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un formato 16:9, questa TV rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità, tecnologia e design in un unico prodotto.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto molto interessante e allettante del 24% sulla smart TV da 65" 4K Hisense che viene venduta a 481€. Aggiungila subito al carrello!