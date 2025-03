Impermeabile, compatto e con bassi profondi: cassa bluetooth in SUPER SCONTO su Amazon

Se sei alla ricerca di una nuova cassa bluetooth senza spendere un occhio della testa sei nel posto giusto. Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una cassa bluetooth con un audio cristallino, compatta nel design e impermeabile scontata del 31% per un costo totale e finale d'acquisto di 58,46€. Approfittane ora e non perdere questa opportunità.

Cassa bluetooth: caratteristiche uniche per questo prodotto scontatissimo

Questa cassa bluetooh offre un suono nitido, chiaro e profondo con bassi incredibilmente potenti in un altoparlante portatile di piccole dimensioni. Garantisce ben 12 ore di divertimento: questo altoparlante wireless portatile ti offre un’infinità di ore di musica, ovunque lo porti.

Inoltre, è impermeabile e antipolvere: questo altoparlante è dotato di un grado di protezione IP67 che può essere immerso in 1 metro d’acqua per 30 minuti ed è protetto dalla polvere; perfetto per la piscina, la spiaggia o la doccia. Associa più altoparlanti portatili Bluetooth con la modalità partyup. Garantisce anche 40 metri di raggio d’azione.

Si tratta, dunque, di un altoparlante bluetooth piccolo ma con un grande raggio d’azione wireless. Inoltre è realizzato con plastica riciclata: le parti in plastica di questo mini altoparlante contengono almeno il 40% in peso di plastica riciclata post-consumo.

Si tratta, dunque, di una cassa bluetooth con tante funzionalità e caratteristiche interessanti in un design all'avanguardia e premium. Infine, chiaramente, oltre alle funzionalità e al design, questa cassa garantisce un suono profondo e cristallino. Con le spese di spedizione pari a 0 e la promozione attiva questa cassa è davvero imperdibile e da non lasciarsi scappare.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una cassa bluetooth con un audio cristallino, compatta nel design e impermeabile scontata del 31% per un costo totale e finale d'acquisto di 58,46€. Aggiungila ora al carrello!