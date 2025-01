Immergiti nel 4K spettacolare con la smart TV Hisense: tecnologia avanzata e Alexa integrata, oggi risparmi 285€

Hisense è un'azienda leader nella produzione di televisori ed elettrodomestici vari e oggi, su Amazon, la sua smart TV 4K con tanto di HDR 10+, Game Mode e Alexa integrata, viene messa in offerta con uno sconto molto allettante del 34% (285€) per un prezzo finale d'acquisto di 543,99€.

Smart TV 4K Hisense: tutte le specifiche di questo pannello

Questa smart TV targata Hisense, modello 75A6N, presenta una risoluzione 4K Ultra HD con tanto di tecnologie Dolby Vision, HDR 10+, e DTS Virtual:X, i colori sono vibranti e il suono è decisamente avvolgente, il che rende ogni scena più realistica e coinvolgente.

Questa Smart TV è equipaggiata con il sistema operativo VIDAA U7, che consente un accesso rapido e intuitivo alle principali piattaforme di streaming come YouTube, Netflix e Prime Video e anche grazie alla disponibilità, direttamente sul telecomando, di tasti dedicati alle piattaforme. La presenza di Alexa integrata e il supporto al comando vocale VIDAA Voice permettono di gestire il dispositivo facilmente con la voce, senza bisogno costante del telecomando.

Include, inoltre, una modalità Game Mode che ottimizza le prestazioni per il gaming, riducendo il ritardo di input e dunque perfettamente compatibile per essere utilizzato con le console di gioco di ultima generazione. La connettività è versatile, con supporto per Bluetooth, Wi-Fi, e HDMI, garantendo una perfetta integrazione con i tuoi dispositivi.

Questa TV presenta un design elegante in colore nero e proporzioni 16:9 perfettamente adatto ad ogni salotto e ad ogni ambiente domestico. Il modello di oggi è da ben 75 pollici, quindi più adatto ad ambienti abbastanza grandi. Offre anche un’efficienza energetica di classe E. Completo di accessori per il montaggio e telecomando, è pronto per essere installato in pochi semplici passi.

Oggi, su Amazon, la smart TV 4K di Hisense con tanto di HDR 10+, Game Mode e Alexa integrata, viene messa in offerta con uno sconto molto allettante del 34% (285€) per un prezzo finale d'acquisto di 543,99€.