Il tablet tuttofare perfetto per la creazione dei contenuti video: iPad Air M2 da 11”, sconto folle del 10%

Apple iPad Air 11” (M2) è il tablet perfetto da acquistare oggi; è potente, versatile e risulta perfetto per chi cerca un gadget per studio, il lavoro, la creazione dei contenuti on demand e l’intrattenimento. Con il nuovo chip M2, un display Liquid Retina straordinario, il modem Wi-Fi 6E ultraveloce e una fotocamera frontale orizzontale da 12MP, è in grado di offrirti prestazioni superiori e una fluidità eccezionale. Oggi su Amazon è disponibile con il 10% di sconto, scendendo a 649,00€, un’occasione imperdibile che non puoi lasciarti sfuggire.

iPad Air (2024): il best buy del giorno

Il chip Apple M2 porta l’iPad Air a un livello superiore, assicurandoti così una velocità di elaborazione incredibile e una reattività senza pari. Perfetto per editing video, grafica, multitasking avanzato e gaming, permette di eseguire app professionali come Photoshop, Procreate e Final Cut senza il minimo problema.

Lo schermo Liquid Retina LCD da 11 pollici offre una qualità visiva eccellente, con colori vivaci, tecnologia True Tone e un’elevata luminosità. Ideale per chi lavora con immagini, guarda contenuti in streaming o gioca con dettagli mozzafiato.

La nuova fotocamera frontale da 12 Megapixel con ultra-grandangolo, ora posizionata in orizzontale, rende le videochiamate su FaceTime e Zoom più naturali, perfette per lavoro e studio. Anche la fotocamera posteriore da 12MP permette scatti dettagliati e registrazioni video in 4K.

Con il supporto al Wi-Fi 6E, il tablet di Apple promette connessioni più rapide e stabili, ideali per streaming ad alta risoluzione, download di file pesanti e gaming online senza lag. Volendo, sappi che c’è anche la possibilità di acquistare il modello con modem 5G.

Perfetto per chi ama disegnare, scrivere a mano o prendere appunti, l’iPad Air (2024) è compatibile con la nuova Apple Pencil Pro, che offre feedback aptico e maggiore precisione. Supporta anche la Magic Keyboard, trasformandolo in un laptop ultra-portatile.

Grazie all’efficienza del chip M2, l’iPad Air promette un’intera giornata di utilizzo con una sola ricarica, così lo puoi usare per ore senza problemi.

Adesso puoi averlo a 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.