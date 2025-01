Il portafoglio smart RFID è il regalo perfetto per gli amanti dello stile e della praticità

Se sei alla ricerca di un portafogli elegante e funzionale, con tecnologia RFID blocking, realizzato da Tomylv, sappi che è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 17,99€, con un 10% di sconto sul valore di listino. Con il suo design compatto in fibra di carbonio e numerosi scomparti dedicati alle monete e alla schede, questo wallet è la scelta perfetta per gli amanti dello stile.

Il portafoglio Slim che non può mancare nel tuo outfit

Realizzato in fibra di carbonio resistente e leggera, il portafoglio combina un look moderno con una struttura robusta. Il design nero con dettagli arancioni aggiunge un tocco di eleganza, rendendolo perfetto sia per l’uso quotidiano che per occasioni speciali.

Le dimensioni compatte lo rendono facile da riporre in tasca, senza creare ingombro.

Non di meno è dotato di tecnologia RFID blocking, che serve per proteggere le carte di credito e i documenti da eventuali tentativi di furto di dati tramite dispositivi senza contatto.

Questa funzione è particolarmente apprezzata ed è utile per chi viaggia o frequenta luoghi affollati. In più, offre numerosi scomparti per organizzare tutto il necessario: c’è quella per i documenti, lo scomparto per banconote e c’è il portamonete con cerniera. Infine, si trovano diversi slot per conservare le carte di credito.

Il portafoglio di Tomylv arriva in una confezione regalo elegante, che lo rende un’ottima idea per compleanni, anniversari o altre occasioni speciali.

Il prezzo è altamente competitivo di soli 17,99€, e le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto.

L’attuale sconto su Amazon rende questo gadget un’opzione conveniente per chi cerca un portafoglio elegante e sicuro.