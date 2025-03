Il cinema a casa tua con la smart TV di Hisense da 40”: offerta a tempo, pochi pezzi su Amazon

La Hisense 40E43KT è una smart TV da 40 pollici con risoluzione HD, dotata del sistema operativo VIDAA U6, Game Mode e controlli vocali con Alexa. Grazie al Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, è compatibile con le trasmissioni digitali di ultima generazione, mentre la piattaforma lativù garantisce accesso rapido ai contenuti più richiesti.

Si trova su Amazon a soli 234,95€, spese di spedizione incluse, grazie a un’offerta a tempo, è un’ottima scelta per chi cerca un televisorre smart, fluido e intuitivo a un prezzo conveniente.

Hisense 40E43KT: smart TV da 40” in offerta su Amazon a 234,95€

Il pannello HD da 40 pollici offre colori vividi e immagini dettagliate, rendendolo perfetto per guardare serie TV e film con una buona resa visiva, giocare in modalità Game Mode con bassa latenza e perfino seguire eventi sportivi con un’ottima fluidità di movimento. Di fatto, è ottimizzato per offrire un’esperienza visiva immersiva, grazie alla tecnologia avanzata di Hisense.

Il sistema operativo VIDAA U6 assicura navigazione fluida e accesso rapido alle app di streaming più utilizzate, tra cui: Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN e Disney+, contenuti gratuiti e on demand tramite VIDAA Free. L’interfaccia è intuitiva e personalizzabile, permettendo di accedere ai propri contenuti preferiti con pochi clic.

Grazie alla compatibilità con Alexa, è possibile controllare la TV con la voce, gestendo volume e canali senza il telecomando e non solo.

La Game Mode riduce input lag e ritardi, offrendo un’esperienza di gioco più fluida. È un televisore perfetto per chi usa console come PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, garantisce una risposta più immediata ai comandi. È dotato di Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, garantendo la compatibilità con le trasmissioni digitali più recenti. Inoltre, supporta lativù, la piattaforma che permette di accedere ai canali TV e ai servizi di streaming con un’unica interfaccia.

Infine, con un design sottile e moderno, questa smart TV si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, occupando poco spazio e offrendo un tocco elegante al soggiorno o alla camera da letto.

Grazie all’offerta a tempo su Amazon, la Hisense 40E43KT da 40 pollici è ora disponibile a 234,95€, con spese di spedizione incluse.