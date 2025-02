HP ha la soluzione perfetta: il suo potente All-in-One è ad un ottimo prezzo

Molti utenti preferiscono investire sui PC All-in-One, ovvero quei computer desktop dove tutto il necessario (o quasi) si nasconde dentro quello che, ad una prima occhiata, potrebbe sembrare solo un tradizionale monitor. Per coloro che ne desiderano uno con Windows, oggi quello di HP con processore AMD Ryzen 5, 16GB di RAM e 512GB di archiviazione è acquistabile su Amazon al prezzo promozionale di 749 euro, spedizione inclusa. Con questo AiO, si punta sulla potenza e sull'ordine sulla scrivania.

HP All-in-One: potenza e design in un unico dispositivo

Il sopracitato processore AMD Ryzen 5 7520U è un motore che assicura performance di ottimo livello. Consente infatti di gestire senza sforzi multitasking impegnativi, una navigazione web intensiva, la creazione di contenuti multimediali e la gestione di applicazioni aziendali complesse. Per gli appassionati di gaming, bisogna accontentarsi di titoli leggeri, e senza spingere al massimo sui dettagli grafici. La scheda grafica AMD Radeon è integrata ed è fondamentale per le prestazioni visive, ad esempio per la riproduzione di contenuti in alta definizione e la gestione di grafica avanzata.

Accanto al processore ci sono 16GB di RAM, una quantità generosa che permette di eseguire agevolmente molteplici applicazioni contemporaneamente e che garantisce anche una risposta veloce e snella del sistema operativo Windows 11 Home, preinstallato di serie. L'archiviazione è affidata ad un SSD da 512GB, quanto basta sia per un uso domestico che d'ufficio.

In termini di design, l'All-in-One di HP è promosso a pieni voti. Con il suo elegante colore bianco e un profilo sottile che si integra in qualsiasi ambiente, questo dispositivo non è solo bello da vedere ma contribuisce anche a ottimizzare lo spazio sulla scrivania. Il pannello touch è un Full HD da 23,8 pollici con tecnologia IPS e assicura una esperienza visiva di ottima qualità.

Dal punto di vista della connettività, il computer è dotato di tutte le porte essenziali per soddisfare le esigenze moderne. Sul retro ci sono infatti porte USB-A, USB-C, HDMI e Ethernet. La connettività wireless è invece gestita dal Wi-Fi e dal Bluetooth, che consentono di connettersi facilmente a reti e dispositivi senza fili rispettivamente. Portalo adesso a casa a soli 749 euro, grazie alla promozione.