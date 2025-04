Giardino perfetto con meno sforzo (e meno spesa): il tosaerba Einhell è in super offerta

Prendersi cura del giardino può diventare un’attività più semplice e leggera grazie alla praticità di un tosaerba a batteria. È il caso dell’Einhell GE-CM 18/30 Li, proposto da Amazon al prezzo scontato di 139,99 euro, con un risparmio del 30% rispetto al listino. Un’opportunità ideale per chi cerca uno strumento compatto, efficiente e senza i limiti dei cavi elettrici.

Einhell GE-CM 18/30 Li: tosaerba a batteria in offerta su Amazon a 139,99€

Il GE-CM 18/30 Li fa parte della linea Power X-Change di Einhell, una gamma di dispositivi alimentati da batterie intercambiabili da 18 V, che consentono di usare la stessa fonte di energia per più attrezzi. Questo tosaerba è pensato per giardini di dimensioni ridotte, fino a 150 m², e si distingue per il suo peso contenuto e la maneggevolezza, che ne facilitano l’uso anche in spazi stretti e su terreni con pendenze moderate.

Dotato di una lama da 30 cm, garantisce un taglio uniforme e preciso. La regolazione dell’altezza su tre livelli consente di adattare il taglio alle esigenze stagionali e al tipo di erba. Il cesto di raccolta da 25 litri è sufficientemente capiente per evitare frequenti interruzioni durante il lavoro. Inoltre, la scocca robusta in plastica antiurto assicura una buona resistenza agli urti e alla corrosione.

L’impugnatura ergonomica è pieghevole e regolabile, per una maggiore comodità durante l’uso e una facile sistemazione in garage o ripostiglio. L’alimentazione a batteria garantisce libertà di movimento, senza l’ingombro dei fili e senza l’odore e il rumore dei motori a scoppio. Un'opzione sostenibile anche dal punto di vista ambientale.

Con l’offerta attuale su Amazon a 139,99€, l’Einhell GE-CM 18/30 Li rappresenta una soluzione smart per la cura del prato domestico, adatta sia ai neofiti che a chi vuole aggiornare la propria attrezzatura con un prodotto affidabile, leggero e conveniente.