Gestisci tutto dall'app o con Alexa: il Roborock Q5 Pro+ è un alleato per la casa smart (-14%)

La gestione delle pulizie quotidiane può diventare un pensiero del passato se scegli di affidarti a un dispositivo come il Roborock Q5 Pro+, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che unisce intelligenza, autonomia e potenza. In questi giorni è in offerta su Amazon a 299,00€, con uno sconto del 14%, e include anche lo svuotamento automatico della polvere, un plus che rende il pacchetto ancora più interessante. L’IVA è inclusa nel prezzo così come le spese di spedizione; cosa aspetti? Approfittane adesso e non pensarci più; a questa cifra è imperdibile.

Il miglior robot aspirapolvere da comprare oggi su Amazon: Roborock Q5 Pro+

Al centro di tutto c’è il sistema di navigazione LiDAR PreciSense, una tecnologia avanzata che permette al robot di muoversi con estrema precisione, evitando ostacoli, riconoscendo le stanze e pianificando i percorsi di pulizia in modo efficiente.

L'applicazione Roborock, compatibile anche con Alexa, ti consente di controllare ogni aspetto del lavoro del robot, da dove deve pulire fino alla programmazione settimanale.

La potenza di aspirazione arriva fino a 5500Pa, un valore elevatissimo per questa fascia di prezzo, in grado di sollevare polvere, peli di animali, briciole e detriti anche dai tappeti più spessi. La spazzola DuoRoller, progettata per ridurre gli intrecci di capelli e migliorare l’aderenza al pavimento, lavora in sinergia con il sistema di lavaggio dotato di serbatoio da 180 mL, perfetto per passare un panno umido sulle superfici dure con un solo passaggio.

Uno degli aspetti più apprezzati del Q5 Pro+ è la base di svuotamento automatico, che raccoglie lo sporco in un sacchetto sigillato all’interno di un contenitore da 2,5 litri. Questo ti permette di dimenticarti della manutenzione quotidiana, perché può lavorare per settimane senza che tu debba svuotare manualmente il contenitore.

L’autonomia raggiunge i 240 minuti con una sola carica, coprendo superfici ampie in un’unica sessione. Se la batteria si scarica, il robot torna alla base per ricaricarsi e poi riprende da dove aveva interrotto.

Con uno sconto del 14% e un prezzo finale di 299,00€, il Roborock Q5 Pro+ è una delle soluzioni più complete nella sua fascia. Un investimento intelligente per chi vuole una casa pulita senza fatica, ogni giorno.