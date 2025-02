Gestisci la tua casa domotica con lo smart speaker Echo Show 8 di Amazon: oggi in offerta a tempo limitato

Il nuovo Echo Show 8 è un dispositivo intelligente con display HD, audio potente e Alexa integrata; con il suo schermo touch da 8 pollici, il supporto all’audio spaziale immersivo e un hub per la casa intelligente, ti permette di controllare i tuoi dispositivi smart, guardare video, gestire le chiamate e molto altro. Oggi su Amazon è disponibile a soli 119,00€, grazie all’offerta del 30%; si tratta un’occasione imperdibile per gestire la tua smart home con semplicità.

Schermo HD da 8” per contenuti sempre chiari e dettagliati con Echo Show 8

Il display HD da 8 pollici offre colori vivaci e dettagli nitidi, perfetto per guardare video su Prime Video, Netflix, YouTube o ascoltare le notizie. Grazie all’interfaccia touch, puoi navigare tra le funzioni in modo intuitivo e veloce.

Gli altoparlanti migliorati con supporto all’audio spaziale offrono un suono più ricco e avvolgente, ideale per musica, podcast e chiamate video con Alexa.

Echo Show 8 funziona anche come hub per la casa smart, permettendoti di controllare luci, termostati, videocamere e altri dispositivi compatibili con un semplice comando vocale.

Grazie alla videocamera integrata e alla tecnologia di inseguimento automatico, puoi effettuare videochiamate nitide e fluide su Alexa, Zoom e Skype, mantenendoti sempre al centro dell’inquadratura.

Non di meno, Echo Show 8 include un copri-camera fisico e un pulsante per disattivare microfono e videocamera in qualsiasi momento. E poi ha un design che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente della casa, dalla cucina al soggiorno fino alla camera da letto.

In definitiva, Echo Show 8 è un gadget indispensabile per chi vuole controllare la casa smart, guardare contenuti in alta qualità e sfruttare al massimo le funzionalità di Alexa. Grazie allo sconto del 30% su Amazon, oggi lo trovi a soli 119,00€, un’occasione da non perdere per portare l’intelligenza di Alexa e un’esperienza audio-video premium nella tua casa.