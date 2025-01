Frullatore ad immersione Braun leggerissimo e ad uno sconto mai visto

Braun è un brand molto attivo e che recita un ruolo da protagonista nella produzione di elettrodomestici e in generale nella produzione di dispositivi tecnologici. Oggi, su Amazon, viene messo in offerta con un maxi sconto del 44% il suo frullatore ad immersione che viene venduto al costo finale d'acquisto di soli 17,90€.

Frullatore ad immersione Braun: 44% di sconto e promo imperdibile

Questo frullatore ad immersione targato Braun si presenta come il più leggero dell'intera gamma dell'azienda. Pesa solo 550 grammi e per questo motivo risulta essere semplicissimo da utilizzare. In termini di tecnologia presente all'interno segnaliamo la funzione "Splash Control" che evita gli schizzi ed evita di sporcare il piano su cui state cucinando.

Questo è molto utile soprattutto durante le preparazione di zuppe, vellutate, smoothie o altre pietanze simili. La miscelazione è molto rapida ed è altrettanto semplice da maneggiare grazie alla presenza del pulsante di regolazione della velocità.

Presenta anche un sistema e se hai voglia di diventare un po' creativo, basta un semplice tocco per cambiare gli accessori; il sistema easyTwist che ti consente di rimuovere rapidamente l'asta per frullare e collegare uno qualsiasi degli accessori opzionali (acquistabili separatamente).

Altro elemento di fondamentale importanza è la facilità di pulizia: questo frullatore ad immersione può essere smontato in pochi passaggi, procedendo così al lavaggio, uno ad uno, degli elementi che lo compongono. Elementi che, a loro volta, possono tranquillamente essere riposti in lavastoviglie. Se siete alla ricerca di un nuovo frullatore ad immersione non potete lasciarvi scappare questo prodotto Braun.

Ripetiamo, dunque, le cifre e l'offerta in atto su Amazon: sconto attivo del 44% sul frullatore ad immersione di casa Braun che viene venduto al costo finale di 17,90€. Approfittane ora!