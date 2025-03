Friggitrice ad aria Moulinex da 20 litri: prezzo imbattibile su Amazon

La Friggitrice ad aria da 20 litri di Moulinex è protagonista di una nuova offerta su Amazon con un taglio netto di prezzo. Grazie alla promo in corso, infatti, è ora possibile acquistarla al prezzo scontato di 199 euro, con un taglio di 100 euro rispetto al prezzo consigliato e con la possibilità anche di effettuare il pagamento optando per l'acquisto in 5 rate mensili da 40 euro, con carta di debito. La friggitrice è venduta direttamente da Amazon.

Friggitrice ad aria Moulinex: un affare vero su Amazon

Il modello in offerta su Amazon è davvero interessante: la Friggitrice ad aria Moulinex, infatti, può contare su un vano di cottura di ben 20 litri, garantendo tutto lo spazio necessario per la preparazione dei piatti per tutta la famiglia e anche per la cottura di più alimenti. Il vano, infatti, può essere suddiviso in due aree ed è sufficientemente grande (33 x 31,5 x 20 cm) anche per cuocere un pollo intero.

Secondo Moulinex, il modello in offerta è in grado di preparare piatti per 6 persone. Ci sono 10 funzioni di cottura da sfruttare. Utilizzare la friggitrice è molto semplice grazie al display frontale e alle due pratiche manopole, che contribuiscono anche a dare un tocco di eleganza in più al modello. Scegliendo la friggitrice ad aria di Moulinex, quindi, è possibile utilizzare un prodotto di qualità, adatto per preparare pranzi e cene per tutta la famiglia.

Con l'offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare la Friggitrice ad aria Moulinex con un prezzo scontato di 199 euro e con la possibilità di risparmiare ben 100 euro rispetto al prezzo consigliato. L'acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito.