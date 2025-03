Fire TV Stick 4K è in offerta su Amazon: a questo prezzo è un affare

La Fire TV Stick 4K di Amazon è protagonista delle Offerte di Primavera, appena partite sullo store. Grazie alla promo in corso, la stick è ora disponibile al prezzo scontato di 37,99 euro, raggiungendo un nuovo minimo e confermandosi come un vero e proprio best buy per tutti gli utenti.

Con una spesa ridotta, infatti, è possibile acquistare un pratico dispositivo che può trasformare un vecchio televisore in una moderna Smart TV, con una piattaforma software sempre aggiornata e con la possibilità di visualizzare i contenuti anche in 4K. Il modello, venduto direttamente da Amazon, è acquistabile premendo sul box riportato qui sotto.

Fire TV Stick 4K: un affare a questo prezzo

La Fire TV Stick 4K è uno dei prodotti più interessanti, in questo momento, tra le Offerte di Primavera su Amazon, grazie alla possibilità di effettuare l'acquisto con un prezzo davvero conveniente e uno sconto netto rispetto al prezzo precedente.

La stick si collega alla porta HDMI di un qualsiasi televisore o di un monitor per consentire agli utenti di poter sfruttare la piattaforma smart Fire TV, con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento e la possibilità di utilizzare Alexa (sul telecomando fornito in dotazione c'è anche il tasto dedicato all'assistente vocale di Amazon).

Il modello supporta il 4K, con anche il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos. Da segnalare anche la possibilità di connettersi a Internet tramite rete Wi-Fi 6, per una connessione veloce e senza rallentamenti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Fire TV Stick 4K al prezzo scontato di 37,99 euro. Il modello è venduto direttamente da Amazon e, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera, registra uno sconto del 46% rispetto al prezzo precedente. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.