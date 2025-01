Facile da usare e pulire: Moulinex PerfectMix+ il frullatore con funzione autopulente integrata, oggi al 46% di sconto

Moulinex è un'azienda molto attiva nella produzione di elettrodomestici per la cucina e oggi, su Amazon, va segnalata la presenza di un frullatore ad alta velocità, facile da usare e dotato di vetro termoresistente che viene messo in sconto del 46% e viene venduto al costo finale e totale d'acquisto di 69,99€. Approfittane adesso!

Frullatore ad alta velocità: maxi sconto attivo e caratteristiche top

Questo frullatore Moulinex presenta un'esclusiva tecnologia denominata Powelix, che combina lame estremamente affilate con un angolo di taglio ottimizzato e una geometria avanzata grazie al quale sarà possibile ottenere risultati perfetti fino al 30% più veloci.

In termini di potenza va segnalata la presenza di un motore da 1200W che offre una potente miscelazione con un massimo di 28.000 giri al minuto, ideale per frullati, smoothies, cocktail, polvere di mandorle e molto altro ancora. Il sistema di raffreddamento ad aria integrato consente anche una miscelazione vigorosa senza rischiare il surriscaldamento del dispositivo stesso, con un robusto corpo in acciaio inossidabile progettato per durare e quattro ventose sulla base per una stabilità totale.

Sono presenti diversi programmi d'utilizzo, molto semplici da attuare grazie ad un comodo display touch screen molto intuitivo. Il vaso è realizzato in vetro termoresistente il che assicura la possibilità di essere utilizzato in qualsiasi circostanza, sia con prodotti freddi che caldi.

La capacità utile del vaso è di 1,5L. Se state cercando un nuovo frullatore è questo il momento adatto di prenderlo: questo prodotto Moulinex è versatile, efficiente ed elegante, adatto a qualsiasi tipologia di ambiente di cucina.

Oggi, su Amazon, va segnalata la presenza di un frullatore ad alta velocità, facile da usare e dotato di vetro termoresistente che viene messo in sconto del 46% e viene venduto al costo finale e totale d'acquisto di 69,99€. Approfittane adesso!