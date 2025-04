ECOVACS N20 PRO Plus: robot che aspira e lava con stazione di svuotamento in super sconto

Se le pulizie del pavimento ti stressano e vorresti poterle non fare approfitta di questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il robot che aspira e lava ECOVACS N20 PRO Plus a soli 299 euro, invece che 349 euro.

Con lo sconto del 14% potrai risparmiare 50 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso registrato su Amazon finora e quindi è davvero un affare. Inclusa trovi la stazione di svuotamento automatico che ti permetterà di stare tranquillo per 45 giorni. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

ECOVACS N20 PRO Plus: aspirazione potente e batteria gigante

Sono tantissime le caratteristiche che rendono il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS N20 PRO Plus uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria. Tra queste sicuramente da notare la super aspirazione da 8000 Pa che gli consente di raccogliere anche i detriti senza problemi non lasciando nulla sul pavimento. Inoltre possiede un sistema di pulizia innovativo che riesce a rimuovere anche le macchie più ostinate.

È dotato di un rullo antigroviglio. È in grado di mappare le stanze in soli 8 minuti e può coprire tutta la superficie grazie a una navigazione laser precisa. Lo potrai controllare tramite l'app dedicata per gestirlo come desideri. Possiede inoltre una super batteria in grado di durare per 5 ore con una ricarica completa. E grazie alla stazione di svuotamento automatico non dovrai fare nulla per ben 45 giorni.

Che stai aspettando dunque? Vai subito su Amazon prima che sia tardi e acquista il tuo robot che aspira e lava ECOVACS N20 PRO Plus a soli 299 euro, invece che 349 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime.