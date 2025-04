Dimentica mille elettrodomestici: con questa pentola 7 in 1 fai tutto, ideale per famiglie e cene con amici, MAXI OFFERTA

Se sei alla ricerca di una pentola a pressione che ti permetta di portare avanti diverse preparazioni sei nel posto giusto. Amazon, oggi, mette in offerta una pentola a pressione 7 in 1 con cui sarà possibile fare tutto, dalla cottura lenta alla cottura a vapore, ideale per lunghe o brevi preparazioni e per soddisfare tanti commensali. Lo sconto attivo è del 23% e il costo totale e finale è di 99,99€. Approfittane ora e porta a casa il tuo alleato in cucina!

Pentola a pressione: acciaio inox e versatilità senza compromessi

Questa pentola a pressione è dotata di 13 programmi, permette di cucinare la zuppa, rosolare la carne, preparare lo yogurt, arrostire pollame e molto altro, tutto in un’unica soluzione e all'interno della sola pentola.

Si tratta di una pentola in grado di regolare in modo semplice la pressione, la temperatura, il tempo e il calore, cuoce i cibi fino al 70% più velocemente rispetto agli strumenti tradizionali. Instant Pot Duo, il nome di questa pentola a pressione, ricorda quali programmi intelligenti vengono usati più spesso ed il pannello di controllo digitale indica le fasi del processo di cottura in tempo reale in modo tale da rendere altamente personalizzata l'esperienza di cucina.

L'ampia capacità di 8 L è ottima per preparare e cucinare i pasti in lotti o per realizzare cene per famiglie numerose e feste con gli amici. Questa pentola a pressione con coperchio a chiusura stagna è facilmente lavabile in lavastoviglie. Con le spese di spedizione pari a 0 e la promo attiva, questa pentola è molto interessante da acquistare.

Amazon, oggi, mette in offerta la pentola a pressione con uno sconto attivo del 23% e il costo totale e finale è di 99,99€. Approfittane ora e porta a casa il tuo alleato in cucina!