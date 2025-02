Controlla temperatura e umidità in tempo reale: stazione meteo con sensore esterno TFA Dostmann Xena, stazione meteo, risparmia il 39% prima che l’offerta scada

TFA Dostmann Xena è una stazione meteo compatta e precisa, ideale per monitorare le condizioni atmosferiche sia all’interno che all’esterno della casa. Fra le sue caratteristiche principali troviamo sicuramente il sensore wireless che fornisce dati aggiornati su temperatura, umidità e previsioni del tempo, aiutandoti a pianificare al meglio la giornata. Il display mostra anche l’orario con data completa, offrendo un pratico orologio digitale multifunzione.

Grazie al design moderno e compatto in colore argento, la puoi adattare facilmente a qualsiasi ambiente in casa. Corri a comprarla; è in offerta (a tempo limitato) su Amazon al prezzo di soli 23,24€, con il 39% di sconto.

TFA Dostmann Xena: stazione meteo wireless con sensore esterno e previsioni del tempo, ora in offerta su Amazon

Grazie al sensore esterno wireless, TFA Dostmann Xena fornisce dati accurati su temperatura e umidità, aiutandoti a controllare il comfort della tua casa e a prendere decisioni informate sulla ventilazione o il riscaldamento. Il display mostra icone intuitive per indicare le previsioni del tempo, permettendoti di sapere in anticipo se aspettarti sole, pioggia o nuvole.

Oltre alle informazioni meteorologiche, mostra l’orario e la data completa, rendendola anche un pratico orologio da tavolo per casa o ufficio. La puoi posizionare facilmente in qualsiasi stanza, senza ingombrare visto che è piccola e compatta. Si connette via wireless e l’installazione è rapida e senza complicazioni.

TFA Dostmann Xena è la stazione meteo perfetta per chi desidera monitorare il clima della propria casa (e anche quello esterno) con precisione e praticità. Permette di gestire le previsioni del meteo, ha un sensore wireless, e ti mostra la data grazie all’orologio integrato. Corri a comprarla; con l’offerta su Amazon la paghi soltanto 23,24€, con il 39% di sconto. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto e c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.