Controlla la temperatura di casa ovunque tu sia: termostato WiFi compatibile con Google Assistant e Alexa in promozione

In casa, si sa, più si riesce a star comodi e in totale comfort e più si sta meglio e in questo la domotica risulta essere un fattore determinante. Oggi, su Amazon, un prodotto che va ad aumentare il livello di "intelligenza" della vostra casa viene messo in offerta con uno sconto del 9%: è il termostato WiFi compatibile con Alexa e Google Assistant, che puoi acquistare a soli 42,74€.

Termostato WiFi: ecco tutte le sue funzionalità

Questo termostato WiFi può essere impostato con la programmazione attraverso le dedicate. Con il programma di riscaldamento di 5+2 giorni, è possibile programmare il sistema in modo che si accenda e regoli la temperatura quando si è in casa, e si spenga automaticamente quando si esce come previsto.

È possibile aggiungere fino a sei eventi giornalieri. Inoltre, è possibile impostare pianificazioni separate per le diverse stanze. Il termostato è compatibile con Alexa e Google Assistant. Gli assistenti vocali sono in grado di accendere e spegnere il termostato a piacimento con la voce o dal cellulare.

Anche nelle notti in cui non ci sono luci accese, è possibile chiedere ad Alexa che temperatura c'è in casa o guardarla dal cellulare, in modo da poter sapere che temperatura c'è ora e modificare ciò che si desidera senza guardare il termostato.

Quando il livello della batteria del termostato scende al di sotto del 20%, l'icona della batteria sul display inizia a lampeggiare, ricordando così all'utente di sostituirla con una nuova in tempo utile per non compromettere il suo utilizzo.

Oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto del 9% il termostato WiFi compatibile con Alexa e Google Assistant, che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 42,74€. Approfittane subito e inseriscilo nel tuo carrello.