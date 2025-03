Conserva cibo e bevande ovunque: il frigorifero portatile Mobicool MQ40W ora scontato del 37%

Se stai pianificando le prossime gite fuori porta, le vacanze in campeggio o semplicemente vuoi un supporto pratico per tenere in fresco bevande e alimenti mentre sei in viaggio, il Mobicool MQ40W è una delle soluzioni più affidabili e convenienti che puoi acquistare in questo momento.

Grazie alle offerte di primavera su Amazon, lo trovi in vendita a 79,69€, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino. Un prezzo interessante per un dispositivo versatile, robusto e capiente, perfetto per auto, camion, barche o camper.

Mobicool MQ40W: il frigorifero portatile perfetto per i tuoi viaggi, oggi in sconto del 37% su Amazon

Con una capacità di ben 39 litri, questo frigorifero portatile ti consente di trasportare una buona quantità di bibite, frutta, cibi pronti o ingredienti freschi senza preoccuparti della conservazione. Il punto di forza del Mobicool MQ40W è la doppia alimentazione, che supporta sia la rete a 230 V domestica che la presa da 12 V per auto. In questo modo puoi utilizzarlo in movimento e collegarlo a una normale presa di corrente una volta giunto a destinazione.

Il sistema di raffreddamento è potente ed efficace: grazie alla tecnologia termoelettrica e alla ventola interna, riesce ad abbassare la temperatura interna fino a 20°C al di sotto di quella ambiente, mantenendo il contenuto fresco anche nelle giornate più calde. Questo lo rende ideale non solo per picnic o gite al mare, ma anche per lavoratori su strada o per chi trasporta alimenti deperibili.

Dal punto di vista del design, si presenta con una struttura robusta, finiture in plastica rigida e due rotelle integrate che facilitano il trasporto, oltre a una maniglia telescopica che rende più agevole lo spostamento anche a pieno carico. Gli spazi interni sono ben organizzati, con divisori rimovibili che ti permettono di ottimizzare la disposizione dei prodotti a seconda delle esigenze.

Il Mobicool MQ40W è anche efficiente dal punto di vista energetico: è classificato in classe A, il che significa consumi contenuti anche durante un uso prolungato. È un dispositivo che unisce praticità, capacità e affidabilità, pensato per durare nel tempo e accompagnarti in tutte le situazioni in cui hai bisogno di mantenere al fresco ciò che porti con te. Compralo adesso a soli 79,69€, IVA inclusa, su Amazon.