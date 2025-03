Compatto, potente e veloce: powerbank MagSafe da 10.000mAh in DOPPIO SCONTO

Avere a disposizione un powerbank, al giorno d'oggi è fondamentale, soprattutto per chi è solito spostarsi molto. Se stai cercando un caricabatterie portatile con tecnologia MagSafe sei nel posto giusto. Su Amazon, oggi, è disponibile un doppio sconto proprio sul powerbank MagSafe da 10.000mAh: 43% al quale si va a sommare un ulteriore 15% applicabile tramite coupon per un prezzo totale e finale d'acquisto di 29,14€. Approfittane prima che l’offerta scada!

Powerbank MagSafe: ecco le caratteristiche di questo prodotto in doppia promozione

Grazie alla tecnologia Magnetic Power Profile (MPP), questo device garantisce un allineamento magnetico preciso, evitando perdite di energia e assicurando una ricarica stabile e veloce. Inoltre è più efficiente dal punto di vista energetico, riducendo la generazione di calore e proteggendo la batteria.

Oltre alla ricarica wireless da 15W, questo powerbank è anche versatile e compatibile, offrendo una potenza massima di 22,5W per la porta USB-A e 20W per la porta USB-C. Questo powerbank è dotato di magneti ultraresistenti per un fissaggio immediato e sicuro, senza bisogno di premere alcun pulsante.

Con dimensioni di soli 10,9 x 6,9 x 1,75 cm, è compatto e portatile per una ricarica stabile e senza sforzo con gli iPhone compatibili con la tecnologia MagSafe. Questo powerbank con capacità di 10.000mAh può caricare i vostri dispositivi più volte durante la giornata.

Questo powerbank include misure di protezione contro la sovraccarica, la sovrascarica e la sovratemperatura, ma non solo. Dotato anche di algoritmi digitali integrati per monitorare lo stato di carica 1.000.000 di volte al minuto. Con le spese di spedizione pari a 0, questa promozione fa sì che questo powerbank risulti ancor più interessante da acquistare.

