Casa pulita e igienizzata in un attimo a un prezzo mini? Questo vaporetto smart di Polti è scontato del 39% su Amazon

Se i pavimenti non ti sembrano mai abbastanza puliti neanche con i detersivi più costosi, prova con il vaporetto smart 100 T di Polti. Si tratta di un comodo pulitore a vapore che igienizza ogni angolo della tua casa, dai pavimenti alla tappezzeria, davvero in un attimo.

Flessibile e dotato di una vasta gamma di accessori di ogni tipo (telaio per tappeti, spazzola tergivetro, bocchetta per le fughe e molti altri) che raggiungono ogni angolo della tua casa. E i tempi di riscaldamento sono da record: in appena 2 minuti il vapore è pronto a igienizzare qualsiasi superficie, eliminando virus, germi e batteri tutto senza detergenti! Una vera manna soprattutto per i soggetti allergici, perché il calore del vapore distrugge acari e allergeni pericolosi.

Cosa aspetti? Approfitta dell'offerta in corso per acquistarlo a soli 146€! Uno sconto del 39% davvero non indifferente, soprattutto se pensiamo che il prezzo consigliato è di 239€.

Pulisci casa in un secondo con il vaporetto smart 100 T di Polti, ora scontato del 39%

Questo vaporetto è davvero la soluzione giusta per igienizzare ogni angolo della tua casa. Si riscalda in appena 2 minuti grazie alla caldaia ad alta pressione da 4 bar, emettendo vapore caldo regolabile fino a 110 g/min. In questo modo, spazza germi, batteri e acari in un attimo, senza detersivi, aiutando non poco chi soffre di allergie. Il dispositivo è infatti approvato dalla British Allergy Foundation (BAF).

E poi è facile e comodo da usare: il cavo è lungo ben 7,5 metri e il vaporetto arriva con ben 9 accessori diversi tra spazzolini in nylon, bocchette per le fughe delle piastrelle e tergivetri, tutti riponibili nel vano posteriore del vaporetto. Inoltre, il serbatoio da 2 L è estraibile e, soprattutto, dall'autonomia pressoché illimitata con il sistema autorefill. E se non c'è più acqua, nessun problema: ti sarà segnalato dal dispositivo stesso!

Scopri il potenziale illimitato del vaporetto Polti e aggiungilo al carrello proprio ora che è in offerta! Il set completo può essere tuo spendendo appena 146€ al posto di 239€ grazie allo sconto del 39%. Non fartelo scappare!