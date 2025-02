Casa fresca d’estate e calda d’inverno con un tocco: controllo della climatizzazione sempre perfetto con tado°, è un best buy

Il dispositivo di tado° che ti proponiamo è progettato per ottimizzare l'uso del climatizzatore o della pompa di calore, trasformandoli in un sistema smart gestibile da remoto. Grazie alla connessione Wi-Fi e alla compatibilità con telecomandi a infrarossi, permette di controllare la temperatura in modo intuitivo tramite app dedicata o assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit.

Lo trovi in sconto su Amazon a soli 59,99€ con il 47% in meno sul prezzo di listino; rappresenta un'opportunità per chi desidera migliorare il comfort domestico e ridurre i consumi energetici.

Con tado° avrai il massimo comfort per la gestione della tua casa

Il controllo della climatizzazione intelligente di tado° sostituisce il telecomando del climatizzatore, permettendo di gestire la temperatura da smartphone ovunque ci si trovi. Grazie alle sue funzioni avanzate, è in grado di ottimizzare l’efficienza energetica e ridurre gli sprechi, adattando il funzionamento del condizionatore alle reali esigenze dell’utente.

L’integrazione con geolocalizzazione consente al sistema di spegnere automaticamente il climatizzatore quando si esce di casa e riaccenderlo prima del rientro, garantendo sempre il massimo comfort senza inutili consumi. L’app di tado° offre funzionalità avanzate per il controllo della climatizzazione:

Programmazione intelligente , per impostare temperature diverse in base agli orari della giornata.

, per impostare temperature diverse in base agli orari della giornata. Geolocalizzazione , che spegne o accende automaticamente il climatizzatore in base alla posizione dell’utente.

, che spegne o accende automaticamente il climatizzatore in base alla posizione dell’utente. Monitoraggio dei consumi energetici , per un controllo dettagliato sulle spese e sui risparmi ottenuti.

, per un controllo dettagliato sulle spese e sui risparmi ottenuti. Compatibilità con Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit, per un controllo vocale ancora più pratico.

Non di meno si installa in pochi minuti e non richiede alcuna modifica all’impianto esistente. Va benissimo con tutti i climatizzatori e pompe di calore dotati di telecomando a infrarossi, rendendolo un accessorio versatile e facilmente integrabile in qualsiasi abitazione. Una volta configurato, permette di avere sempre il controllo della temperatura di casa, anche quando si è fuori.

Questo prodotto è una soluzione innovativa ed efficiente per rendere smart il tuo climatizzatore. Con un’app avanzata, la funzione di geolocalizzazione e l’integrazione con gli assistenti vocali, garantisce maggiore comodità e un risparmio energetico significativo. Grazie all’offerta su Amazon a 59,99€, con il 47% di sconto, è il momento perfetto per comprarlo; approfittane adesso.