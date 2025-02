Bassi potenti, 40 ore di autonomia e prezzo stracciato: le cuffie wireless JBL sono imperdibili

Costano poco e assicurano un'esperienza audio senza fili di alta qualità, combinata con comfort e praticità. Le JBL Tune 510BT sono cuffie on-ear wireless che si collegano tramite Bluetooth a smartphone, tablet e computer. Dotate di microfono, supportano la connessione multipoint e hanno un'autonomia di circa 40 ore con un utilizzo tipico. Ma cosa si intende con "costano poco"? Grazie allo sconto Amazon del 51%, la somma da spendere oggi crolla a 24,58 euro. E la spedizione è compresa nel prezzo per tutti gli abbonati a Prime.

Immergersi nel suono con le JBL Tune 510BT, le cuffie con Pure Bass

Uno degli aspetti più apprezzabili delle JBL Tune 510BT è ovviamente la qualità del suono. E non è una sorpresa, vista la garanzia di un marchio storico in questo mercato. Ad esempio, grazie alla tecnologia proprietaria JBL Pure Bass, queste cuffie offrono bassi profondi e potenti, che rendono l'ascolto della musica (di ogni genere, dal jazz al rock, dall'hip-hop al pop) un'esperienza davvero coinvolgente.

Altro elemento di spicco è il comfort assicurato anche dopo diverse ore di utilizzo. I cuscinetti auricolari morbidi e l'archetto regolabile imbottito garantiscono infatti una vestibilità confortevole e anche stabile. Il design pieghevole poi rende le cuffie facili da trasportare e riporre.

In generale, pur non essendo di fascia alta, la qualità costruttiva è da promuovere e i materiali impiegati si traducono in un certo livello di robustezza. Restando sull'estetica, il padiglione destro è munito di pulsanti fisici per la gestione dei contenuti multimediali, così da non dover ricorrere obbligatoriamente allo smartphone.

Le Tune 510BT, grazie al Bluetooth 5.0, si connettono in modo stabile e affidabile a dispositivi come smartphone e tablet, e permettono di muoversi liberamente senza l'ingombro di fastidiosi cavi. Eccellente poi l'autonomia, che arriva fino a 40 ore ed è perfetta dunque per ascoltare musica, podcast e audiolibri per tutto il giorno senza preoccuparsi della ricarica. E per quando si ha una certa fretta, la ricarica rapida regala 2 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica.

Prima di concludere, ci sono altre due caratteristiche da segnalare. Il primo è il microfono integrato, utile per le chiamate, ma anche per interagire con gli assistenti vocali più diffusi, come Siri e Google Assistant. C'è poi la connessione multipoint, pensata per passare facilmente da un dispositivo Bluetooth all'altro, ad esempio dallo smartphone al tablet, senza doverli disconnettere e riconnettere ogni volta.

Approfitta ora della promozione Amazon in corso: acquista le JBL Tune a soli 24,58 euro.