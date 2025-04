Barbecue elettrico senza fumo in sconto su Amazon: per grigliare anche a casa

Il barbecue elettrico Ardes AR1B01 è perfetto per grigliare senza preoccuparti del fumo, quindi ideale anche in ambito domestico, sfruttando una regolazione della temperatura personalizzabile e una potenza di ben 2200W. Oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon a soli 24,90 euro invece di 35,16. Il prezzo include la spedizione Prime con consegna in un giorno e, come sempre, anche l'IVA. Quindi non ci sono costi aggiuntivi al prezzo indicato.

Barbecue senza fumo Ardes AR1B01: le caratteristiche che devi sapere

I 2200W di potenza a disposizione di questa griglia elettrica ti daranno modo di preparare alla perfezione, e con il sapore del barbecue, carne, verdure e pesce, tutto con un occhio alla praticità. Il vassoio raccogli grassi da riempire con acqua è la genialata che permette a tutto il sistema di funzionare eliminando quasi del tutto il fumo durante la cottura: il dettaglio che ti permetterà di usarlo non solo in giardino, ma anche in casa, magari in balcone.

La griglia cromata da 22x38cm ti offre abbastanza spazio per cucinare per tutta la famiglia e si rimuove in un attimo pronta per essere lavata persino in lavastoviglie insieme al vassoio dell'acqua. Il termoregolatore integrato con indicatore di funzionamento è un supporto in più perché ti permette di regolare la temperatura in base a quello che stai cuocendo e senza sbagliare un colpo.

Il barbecue è inoltre compatto, leggero e davvero maneggevole, dunque perfetto anche da portare con te in vacanza, in camper o per una gita fuori porta in cui improvvisare una grigliata. Non dovrai portar altro, nessuna carbonella né attendere troppo: la griglia elettrica è pronta in un attimo.

È il periodo giusto per effettuare un acquisto del genere visto l'arrivo della primavera che spinge alle prime grigliate fuori porta o, come hai visto grazie a questo barbecue, persino a casa. Acquistalo adesso in offerta a soli 24,90 euro su Amazon.