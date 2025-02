Audio wireless senza compromessi: trasmettitore e ricevitore Bluetooth di UGREEN, perfetto per TV, auto e speaker, ora con il 20% di sconto a tempo limitato

Il trasmettitore e ricevitore di UGREEN è un adattatore audio 2-in-1 che permette di trasformare qualsiasi dispositivo con ingresso AUX da 3,5 mm in un gadget Bluetooth, eliminando così il bisogno di cavi per il collegamento.

Perfetto per TV, PC, auto e impianti audio, offre una connessione stabile e un suono cristallino. Pensa che lo trovi su Amazon in offerta con il 20% di sconto; in poche parole sarà tuo al prezzo di 17,59€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questa è un’occasione da non perdere se desideri goderti la comodità dei prodotti senza fili senza cambiare necessariamente device spendendo tanti soldi.

Rendi i tuoi device wireless e smart con la tecnologia Bluetooth di UGREEN

Grazie alla modalità TX (trasmettitore), questo adattatore permette di collegare TV, PC o console a cuffie o altoparlanti Bluetooth, così potrai guardare film o giocare senza disturbare chi è vicino a te. In modalità RX (ricevitore) invece, trasforma impianti stereo, altoparlanti o sistemi audio per auto in gadget Bluetooth, così potrai trasmettere musica dallo smartphone senza cavi. La tecnologia Bluetooth 5.0 garantisce una trasmissione veloce, senza ritardi e con una qualità del suono superiore. L’audio resta nitido e sincronizzato, perfetto per musica, film e chiamate in vivavoce.

Dotato di microfono integrato, l’adattatore consente di rispondere alle chiamate direttamente tramite l’impianto audio dell’auto, migliorando la sicurezza alla guida. Il prodotto di UGREEN è anche piccolo, compatto e discreto, con un design veramente minimal. Lo puoi collegare ovunque tramite il jack da 3,5 mm. Non di meno, l’installazione è immediata e l’articolo è compatibile con la maggior parte dei telefoni, sistemi di infotainment e non solo, presenti in commercio.

Per concludere, ti consigliamo di acquistare il trasmettitore e ricevitore di UGREEN se desideri aggiungere la connettività wireless a TV, stereo o auto senza dover cambiare necessariamente i tuoi device principali. Con l’offerta a tempo limitato su Amazon, oggi lo puoi acquistare ad un prezzo di soli 17,59€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.