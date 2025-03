Audio potente e design compatto: soundbar LG dal design minimal in MAXI SCONTO

Se sei alla ricerca di una soundbar che renda la visione dei tuoi programmi o dei tuoi film o ancora delle tue manifestazioni sportive preferite ancor più immersiva, sei nel posto giusto. Oggi, su Amazon, la soundbar targata LG viene messa in offerta con uno sconto attivo del 22% per un costo totale e finale d'acquisto di 69,99€. Approfittane ora e acquistala su Amazon!

Soundbar LG in offerta: analizziamo le specifiche tecniche

LG è un'azienda leader nella produzione di dispositivi tecnologici e in particolar modo per i prodotti legati all'intrattenimento domestico. TV, Home Theater, Monitor e chi più ne ha più ne metta e sì, anche le soundbar.

Questa soundbar in particolare è dotata di 2 canali, 100W di potenza totale, per assicurarti un'esperienza audio più coinvolgente e un audio molto potente e convincente. Potrai anche ascoltare la musica senza fili, collegando direttamente il tuo smartphone, anche quando il TV è spento, sfruttando così la sua natura bluetooth.

Diventa, dunque, una vera e propria cassa per avere sempre un sottofondo musicale durante le tue giornate o durante delle occasioni particolari. Collega tutti i dispositivi che vuoi grazie all'ingresso ottico, portable in e alla porta USB. Grazie ai suoi 95 cm di larghezza, puoi abbinarla ai TV a partire da 43'' e goderti un audio più potente e appagante per i tuoi film o le tue serie TV preferite.

Grazie alle linee essenziali e agli speaker a vista, questa soundbar TV arricchirà anche il tuo arredamento con un design elegante e perfetto per ogni tipologia di salotto. Farà sicuramente una bella figura. Con le spese di spedizione gratuite questa soundbar risulta essere ancor più allettante.

