Audio potente e bassi profondi: scopri la soundbar LG con subwoofer wireless in SUPER SCONTO

LG è un'azienda leader nella produzione di dispositivi elettronici e accessori multimediali. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto molto allettante del 44% sulla sua soundbar che permetterà di immergerti totalmente in ciò che stai guardando e ascoltando: il costo totale e finale d'acquisto per questa soundbar LG è pari a 109,90€. Approfitta subito della promozione!

Soundbar LG: ecco le caratteristiche di questo prodotto

Questa soundbar LG, dotata di ben 300W di potenza totale su 2.1 canali e con subwoofer wireless per un'esperienza audio più coinvolgente riesce a farti godere di un suono più profondo e corposo come fossi al cinema, grazie ai bassi extra del subwoofer. Si tratta, dunque, di un prodotto che aumenta il livello di immersione in quello che si sta guardando.

Potrai, inoltre, ascoltare la musica senza fili, collegando direttamente il tuo smartphone anche quando la TV è spenta. Collega tutti i dispositivi che vuoi grazie all'ingresso ottico, portable in e alla porta USB, per una connettività completamente versatile.

Grazie ai suoi 95 cm di larghezza, puoi abbinarla ai TV a partire da 43'' e goderti un audio più potente e appagante per i tuoi film, le tue serie TV, i documentari e chi più ne ha più ne metta. Questa soundbar presenta un design molto elegante, adatta anche a qualsiasi salotto.

E dunque, oltre ad avere un prodotto che garantisce una qualità audio eccezionale, con dei bassi profondi e una resa dei dettagli senza eguali, si presenta anche con un design all'avanguardia e capace di completare perfettamente il tuo angolo TV. Con le spese di spedizione pari a 0, quest'offerta risulta essere davvero imperdibile per tutti gli amanti della qualità e per chi cerca un'esperienza di visione e d'ascolto senza compromessi.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto molto allettante del 44% sulla soundbar LG che viene venduta al costo finale di 109,90€. Mettila subito nel tuo carrello!