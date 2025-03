Ami trekking ed escursioni? Orologio Suunto Core solo per poche ore in offerta su Amazon

Sei un amante dell’avventura, della natura e delle sfide che solo l’outdoor può offrire?

Probabilmente sai bene quando ogni singolo accessorio può fare la differenza e, avere al polso l'orologio giusto per escursioni e trekking può essere fondamentale.

Che tu stia affrontando un sentiero di montagna, un’arrampicata o una semplice camminata, un orologio outdoor è lo strumento perfetto per rendere le tue attività ancora più soddisfacente, a patto che sappia fornirti informazioni concrete e non funzioni fini a se stesse.

L'orologio Suunto Core si pone proprio come prodotto in questo contesto, come un affidabile presenza al tuo polso durante le tue attività outdoor.

Questo modello, di solito in vendita a 172,20€, in queste ora è in promozione su Amazon. Ciò si traduce in uno sconto del 20% che porta il prezzo di questo orologio ad appena 137,76€.

Orologio Suunto Core: con il 20% di sconto risparmi più di 34€

Suunto Core è l’orologio outdoor che racchiude tutto ciò di cui hai bisogno per le tue avventure, con un design robusto e un cinturino in elastomero che garantisce comfort e resistenza.

Al suo interno racchiude un set di funzioni specifiche ed essenziali, utili per affrontare al meglio la natura selvaggia come:

altimetro

barometro

bussola

capaci di offrirti informazioni precise su aspetti essenziali come quota, pressione atmosferica e direzione. Di fatto, una soluzione top tanto per semplici camminate quanto per le arrampicate più impegnative.

Inoltre, Suunto Core è in grado di offrirti informazioni meteorologiche integrate che ti permettono di prevedere i cambiamenti climatici, aiutandoti a pianificare al meglio le tue attività all'aria aperta.

Il display a matrice, con retroilluminazione elettroluminescente, garantisce una lettura chiara in ogni condizione di luce, mentre la batteria sostituibile offre un’autonomia fino a 12 mesi. Con una temperatura operativa che va da -20°C a +60°C, il Suunto Core è progettato per resistere agli ambienti più estremi.

Le funzioni aggiuntive, come il doppio orario, la visualizzazione della data, la sveglia e l’indicazione dell’ora dell’alba e del tramonto, completano un prodotto pensato per chi non si accontenta di un semplice orologio, ma cerca uno strumento affidabile e versatile.

Il prezzo di listino, pari a 172,20€, rispecchia le qualità di questo prodotto. In virtù di ciò, il 20% di sconto esclusivo proposto da Amazon ti permette di ottenere Suunto Core per soli 137,76€.