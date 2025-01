Ami il caffè americano? Compra la caffettiera di Moulinex (-38% su Amazon)

Moulinex FG1528 Principio è una caffettiera americana di ultima generazione che si può acquistare su Amazon al prezzo eccezionale di 28,00 euro, grazie a un generoso sconto del 38%.

Vanta un design funzionale e consente di avere sempre prestazioni affidabili; risulta la scelta ideale per chi ama il caffè americano preparato in modo semplice e veloce.

Moulinex, la caffettiera bella e funzionale

Con una capacità di 6 tazze, è perfetta per preparare il caffè della colazione o per condividere momenti di pausa con amici e familiari. Il sistema antigoccia consente di versare una tazza di caffè anche durante la preparazione, senza rischiare schizzi o sprechi.

La potenza di 600W assicura poi, una preparazione rapida e ottimale del caffè, mantenendo il gusto intenso e l'aroma ricco. La piastra riscaldante integrata mantiene il caffè caldo più a lungo, permettendoti di gustarlo al meglio anche dopo la preparazione.

Il design compatto e il colore nero elegante la rendono perfetta per ogni cucina, occupando poco spazio sul piano di lavoro. Inoltre, è semplice da utilizzare; la manutenzione è un altro punto di forza. Di fatto, il porta filtro è rimovibile per una pulizia facile e veloce.

La Moulinex FG1528 non si limita solo al caffè americano: è ideale anche per infusi e tisane, offrendo versatilità in ogni momento della giornata. È una soluzione pratica per chi desidera un dispositivo affidabile senza complicazioni.

Con un prezzo di soli 28,00 euro, questa caffettiera di Moulinex è un gadget che non può mancare nella tua cucina. Come detto, va benissimo sia per gli amanti del caffè americano che per chi cerca un'alternativa al classico espresso, ma anche per gli amanti delle tisane, dei thé e degli infusi. Corri a prenderla, c’è la consegna celere con Prime anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.