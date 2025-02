Amazfit Bip 5: prezzo bassissimo per uno smartwatch completo per fitness, salute e Alexa

Da diversi anni ormai, gli smartwatch sono diventati i dispositivi perfetti per poter monitorare salute e fitness per tutta la giornata. E questo senza dover spendere cifre esorbitanti, come dimostra l'Amazfit Bip 5. Questo smartwatch con oltre 120 modalità sportive, autonomia di oltre 10 giorni, ampio display e Alexa integrata, oggi costa solo 57,90 euro. Tutto merito dello sconto Amazon del 36%. E della spedizione gratuita per gli abbonati Prime, ovviamente.

Amazfit Bip 5: il compagno perfetto per chi ama tenersi in forma

Con una cassa da 46 mm, il Bip 5 include un ampio display da 1,91 pollici e ad alta risoluzione, ideale per consultare le informazioni anche in condizioni di luce intensa. I quadranti sono ovviamente personalizzabili (oltre 70), così da poter scegliere sempre quello più adatto in base al proprio stato d'animo e/o all'occasione.

Il look è approvato, e lo stesso si può dire del suo pacchetto di funzionalità. Ad esempio, grazie al Bluetooth, l'Amazfit Bip 5 consente di gestire le chiamate in modo pratico direttamente dal polso, senza dover tirar fuori lo smartphone dalla tasca o dalla borsa. All'appello c'è anche Alexa, l'assistente vocale di Amazon, utile per impostare timer, controllare dispositivi smart compatibili, ricevere aggiornamenti sulle notizie, e molto altro ancora.

Tra i maggiori punti di forza di questo smartwatch c'è il suo approccio al monitoraggio della salute e dell'attività fisica. Con un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il Bip 5 fornisce dati precisi che consentono agli utenti di tenere traccia del loro stato di salute cardiovascolare e di adattare di conseguenza la propria attività fisica.

Ma sempre sotto controllo sono anche il livello di ossigeno nel sangue e il livello di stress. Per quanto riguarda invece il fitness, il GPS integrato consente un tracciamento preciso delle attività all'aperto, mentre gli oltre 120 profili sportivi preinstallati permettono un monitoraggio preciso delle attività più praticate, dalla corsa al tapis roulant.

Uno dei vantaggi più significativi dell'Amazfit Bip 5 è infine la sua eccezionale durata della batteria. Con una singola carica, questo smartwatch può durare fino a 10 giorni, anche con un uso più intensivo. Non perdere tempo e acquistalo subito con uno sconto del 36%!