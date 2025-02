AirPods Pro (2023) al prezzo più basso del web: oggi li paghi pochissimo su Amazon (-18%)

Gli AirPods Pro (2023) sono tra gli auricolari wireless più avanzati sul mercato, grazie alla combinazione di audio ad alta fedeltà, cancellazione attiva del rumore e un design ergonomico migliorato. Con il supporto alla ricarica USB-C, sono la scelta perfetta per chi desidera un suono immersivo e un comfort superiore. Tuttavia lo segnaliamo: si possono utilizzare anche con Android ma sono fortemente consigliati a tutti coloro che posseggono un iPhone.

Oggi su Amazon li trovi in offerta a 229,00€, con il 18% di sconto, un'occasione da non perdere per chi vuole il meglio dell’audio Apple a un prezzo vantaggioso.

Apple AirPods Pro 2: audio di alta qualità e cancellazione del rumore avanzata

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore delle AirPods Pro (2023) è stata ulteriormente migliorata per bloccare i rumori esterni in modo ancora più efficace, permettendoti di concentrarti esclusivamente sulla musica, sulle chiamate o sui contenuti multimediali.

Quando invece vuoi restare consapevole dell’ambiente circostante, puoi attivare la modalità Trasparenza, che amplifica i suoni esterni in modo naturale, senza dover togliere gli auricolari.

L'audio spaziale personalizzato, supportato dal tracciamento dinamico della testa, crea un effetto surround che ti immerge completamente nella musica o nei film, offrendo un’esperienza sonora tridimensionale unica.

Grazie all’equalizzazione adattiva, il suono viene regolato in tempo reale per offrire la massima qualità audio possibile, adattandosi alla forma del tuo orecchio.

Gli AirPods Pro 2 integrano una nuova funzione di supporto uditivo, che aiuta le persone con difficoltà di ascolto amplificando i suoni e migliorando la qualità delle conversazioni. Inoltre, grazie ai quattro cuscinetti in silicone inclusi, puoi scegliere la dimensione più adatta al tuo orecchio, assicurandoti massima stabilità e comfort per tutto il giorno.

La nuova porta USB-C offre una ricarica più veloce e universale, compatibile con i più recenti dispositivi Apple. L’autonomia è stata migliorata, con 6 ore di ascolto continuo e un totale di 30 ore con la custodia di ricarica MagSafe, perfetta per un utilizzo prolungato senza preoccupazioni.

