Meteo Toscana: notte polare, attenti alle gelate

Firenze, 12 gennaio 2024 – Notte davvero gelida quella prevista tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio in Toscana con una rapido calo delle temperature dopo il tramonto.

Il Lamma prevede picchi fra -4° e -5° in Alta Toscana, Lunigiana, Garfagnana, nella piana tra Firenze, Prato e Pistoia, in Mugello, in tutta la provincia di Arezzo. Sottozero anche la provincia di Siena, mentre andrà un po’ meglio sulla costa e nel grossetano.

Si tratta però solo di una brevissima parentesi: già domenica le minime sono date in deciso rialzo, lunedì saliranno anche le massime.