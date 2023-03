Meteo Toscana: allerta gialla per mareggiate

Allerta meteo per vento in Toscana tra domenica 26 marzo e lunedì 27

Firenze, 26 marzo 2023 – Scatta una mini allerta gialla in Toscana per il vento. Il forte libeccio che è previsto sulla costa a partire dalla sera di domenica, spazzerà le zone litoranee fino alla mattina di lunedì 27 marzo. Questo quanto indicato dal servizio meteo regionale.

I mari saranno molto mossi in particolare lungo tutta la provincia di Livorno, Isola d’Elba compresa insieme al resto dell’arcipelago toscano: è questa la zona in cui appunto scatterà l’allerta fino alla mattina di lunedì. In particolare gli orari dell’allerta saranno dalle 20 di domenica alle 10 del mattino di lunedì.

Le previsioni del Lamma vedono un tempo incerto per la giornata di lunedì, con possibili temporali soprattutto nelle zone interne. Dal pomeriggio sviluppo di addensamenti sulle zone interne associati a possibili rovesci o temporali sparsi (possibili nevicate oltre 1200-1300 metri di quota).

Martedì sarà una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura di passaggio. Proprio martedì ci sarà un calo delle temperature, con possibili gelate di prima mattina.