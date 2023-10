Volley Stasera al palazzetto decolla la Serie C femminile Robur e “Rossi Leauto“ Torna lo storico binomio

Parte questa sera (ore 21) al Palazzetto dello Sport di Massa l’avventura nel campionato femminile di Serie C della neopromossa Robur Massa. Le biancorosse debuttano contro il Delfinopescia con la grande novità del ritorno sulle maglie dello storico sponsor Rossi Leauto. La nota concessionaria locale di auto negli anni 90 aveva accompagnato la Robur in uno splendido percorso che l’aveva portata sino alla promozione in Serie B1. Si ricrea, dunque, un’accoppiata che in passato si è rivelata vincente. Il sodalizio della tartaruga sotto rete oltre al main sponsor Rossi Leauto potrà contare anche su un pool di sostenitori: Geo Infissi, Edilpavimenti e Fm Lubrificanti. Per partecipare alla serie C è stata confermata in blocco la squadra che se l’è conquistata sul campo lo scorso anno con il rientro della centrale Martina Giulianelli che si è ripresa dall’infortunio al ginocchio.

Confermatissimo anche il tecnico Massimo Ramori mentre si è allargato il gruppo degli allenatori che lo coadiuverà negli allenamenti della prima squadra. Ad Alessio Toracca, che guida la 2° Divisione e le Under 16 e 18, si è aggiunto Nicola Aliboni, indimenticato ex pallavolista massese. Il responsabile di tutta l’attività rimane Mirko Morchi che, insieme ad uno staff di quattro allenatrici, si occuperà dei gruppi di avviamento alla pallavolo salendo su fino all’Under 14.

"C’è fiducia nel lavoro svolto dai tecnici in palestra – spiega Morchi – e si spera di disputare un campionato positivo che permetta, contando sulle giocatrici più esperte, di potere inserire ulteriori giovani del vivaio che già hanno fatto bene nel campionato di serie D. Sotto osservazione ci sono anche alcune ragazze dell’Under 16 e 18 che stanno facendo bene nei rispettivi campionati".

Nella foto, la Robur premiata nella Giornata dello Sportivo Massese dalla veterana Nicoletta Roni che è stata una colonna portante del passato.

Gianluca Bondielli