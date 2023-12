Volley In Serie C femminile. La Robur non ingrana. Bene l’Under 18 e 16

Robur Massa

0

peccioli

3

ROBUR MASSA: Ferrara, Fusani G., Giulianelli, Kice, Leverotti, Magnani, Margjoni, Pucci, Tazzini, Tomaino, Tornaboni. All. Ramori.

PECCIOLI: Barontini, Crecchi, Grassi, Macelloni, Matteoli, Nocchi, Norci, Rossi, Simoncini. All. Casapieri.

Arbitro: Bernardo Grassi.

Parziali: 11-25, 20-25, 16-25.

MASSA – Brutta caduta casalinga per la Robur Massa, che continua a non ingranare nel complicato girone C di Serie C. Le ragazze di Ramori non riescono a strappare nemmeno un set nello scontro diretto per la penultima posizione contro il Volley Peccioli, rimanendo così in fondo al gruppo con 2 soli punti, a 3 lunghezze di distanza proprio dalle pisane.

Ottimo, invece, il momento dell’Under 18 e dell’Under 16 della Robur. Le più grandi, ancora imbattute in campionato, nell’ultimo turno si sono imposte per 3 set a 0 sull’Orsaro Volley dominando dall’inizio alla fine tutti i parziali e chiudendo con 25-13, 25-13 e 25-22. 3-0 anche per l’Under 16, che ha spazzato via il Lunigiana Volley, diretta concorrente per la vetta e scivolata ora a meno 6, con 25-18, 25-19 e 26-24 ai parziali.