Volley In Prima Divisione si complicano i playoff Mise Massa, sconfitta al fotofinish con lo Jenco

MISEVOLLEYMASSA: Alberti, Angeli, Antola, Bacci, Dell’Amico, Di Giulio, Giannantoni, Nervi, Petrocchi, Saccavino, Ustioni, Vita, All. Mazzoni.

JENCO VOLLEY SCHOOL: Bonuccelli, Cancemi, Cinquini, Costa, Dal Pino, Favilla, Gemignani, Mini, Paoli, Petrucci, Pierotti, Rebechi, Rotondo, Trevisan, All. Romboni.

Arbitro: Mattia Viti.

Parziali: 19-25, 25-19, 21-25, 25-18, 13-15.

MASSA – Si complicano le possibilità di promozione in Prima Divisione del Misevolleymassa che nel girone dei playoff ha perso al fotofinish un match fondamentale contro le viareggine dello Jenco. Alla palestra della Don Milani le ragazze del coach Domenico Mazzoni sono state costrette sempre ad inseguire ma sono rimaste nella partita e tutto si è deciso in un combattutissimo tie-break. Alla fine le massesi hanno incamerato solo un punto che le colloca al quarto posto provvisorio. Mancano ancora due gare e il Mise dovrà provare a vincerle entrambe per rimontare posizioni perché a salire di categoria saranno sono le prime due.

Classifica: Jenco Volley School e Upc Volley 8, Blu Volley Quarrata 5, Misevolleymassa 4, Volley Aglianese 2, Viviquercioli 0.