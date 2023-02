Stracarrara, terzo e decimo posto per le giovanili nel campionato per società di cross country

Un terzo e un decimo posto per le squadre giovanili della Stracarrara nella classifica provvisoria del campionato per società di cross country. Nella prima prova tenuta a Lucca, lungo il tracciato che costeggia le mura, il team carrarese ha schierato le squadre delle categorie ragazzi e ragazze (entrambe riservate a 12 e 13enni) che si erano guadagnate il diritto di partecipare alla fase regionale dopo avere vinto la fase provinciale di Camaiore. Bene sono andate le ragazze che dopo la prima prova occupano il terzo posto grazie alle ottime prestazioni di Martina Rosi, Matilda Buratti, Viola Ginesi, Sofia Ricci e Margherita Bianchini che si sono messe alle spalle ben 39 società. Nella parte alta della classifica anche la squadra maschile che conquista la decima posizione con Guido Di Vita, Mattia Fasulo, Francesco Macchiarini, Michele Mucciolo, Edoardo Stefan e Flavio Tartaglia. Grande soddisfazione è espressa dallo staff tecnico per l’ottimo risultato raggiunto in considerazione dell’alto livello competitivo della manifestazione. Prossimo appuntamento a fine settimana ad Arezzo per la seconda e ultima prova, dove gli atleti carraresi saranno chiamati a confermare le ottime prestazioni, cercando di conquistare un prestigioso podio.

ma.mu.