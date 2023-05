Roxana Girleanu trionfa al Mugello Ok Pierotti e Cupolo

Primo posto assoluto per Roxana Girleanu (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane che alla quarta edizione della “Mezza del Mugello“ di San Piero a Sieve, nel fiorentino, conferma l’ottimo momento di forma chiudendo con il tempo di 1h25’10“ e confermando l’ottima prova della settimana prima nella maratona di Lucca. Alla “Corsa storica dei Frati“, gara di 12 chilometri sulle strade di Camaiore, primo posto di categoria per Mirko Pierotti (Senior), secondo posto di categoria per Alessandro Marlia (SM55) e buona prova per Mirco Toma; mentre a Sovigliana, nell’empolese, nella 10 chilometri, vittoria di categoria per Rocco Cupolo (SM60) e ottime prove per Marco Bonacchi (quarto assoluto) e Siliano Antonini. Ai campionati di società assoluti su pista di Arezzo, buone prove per Giacomo Verona, Stefano Bascherini e Giacomo Alari sui 1500 metri e per Giacomo Verona, Emanuele Fadda e Stefano Bascherini sui 5000.

Al “Trofeo Avis Colline Medicee“ di Comeana, nel pratese, secondo posto di categoria per Gianfranco Ciccone (SM50) e buone prove per Riccardo Durano (decimo assoluto) e Gianfranco De Santis; mentre alla “DK Race“ di Monza, ottima prova per Antonino Lollo (quinti assoluto). Alla 26ª edizione della “Piacenza Half Marathon“ buone prove per Roberto Tognari e Rosa Ana Sequeiros Giraldez mentre alla “Maratona della Battaglia“ di Curtatone, nel mantovano, terzo posto assoluto per Roberto Tognari e terzo posto di categoria per Rossana Giraldez (SF).