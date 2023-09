ROMAGNANO, Vittoria Meritata Contro il Corsanico

ROMAGNANO

1

CORSANICO

0

ROMAGNANO: Biagi, Bertelloni (70’ Bongiorni), Mussi, Panaino, De Angeli, Maestrelli, Dell’Amico, Cargioli, Doretti, Barbetti (77’ Domenici), Mi. Biagini (70’ Fruzzetti). All. Dati. A disp. Mariani, Melis, Viaggi, Fantoni, Pizziconi.

CORSANICO: Mei, Ambrogi (75’ Lazzarini), Barducci, Cipollini (84’ Giunta), Bastoni, D’Agliano, Cortopassi, Del Soldato, Da Prato (57’ Simonini), Cerri, Passaglia (93’ Gori). All. Maffei. A disp. Lippi, Maffei, Checchi, Genovesi, Agostini.

Arbitro: Agabiti di Livorno

Marcatori: 93’ Viaggi.

ROMAGNANO - Vittoria in zona Cesarini ma meritatissima per il Romagnano che nel primo tempo ha colpito due pali e nella ripresa ha fallito un calcio di rigore. Gli amaranto di mister Michele Dati sono partiti bene esprimendo un buon gioco con trame piacevoli e creando diverse opportunità da rete. Le più ghiotte sono capitate a Mussi e Doretti che hanno centrato i legni della porta del Corsanico. In avvio di ripresa all’8’ Doretti si è procurato un calcio di rigore che, però, non è riuscito a trasformare per l’ottimo intervento di Mei. Col proseguo dei minuti il Corsanico ha provato in ogni modo a spezzare il gioco per portare a casa un prezioso pareggio. Il suo obiettivo è sfumato in pieno recupero. Al 93’ il subentrato Viaggi da posizione defilata ha lasciato partire un preciso diagonale che si è infilato in rete regalando tre punti preziosissimi ai ragazzi del presidente Roberto Pucci.

Gianluca Bondielli