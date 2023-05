"Ringrazio di cuore chi ha contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione"

Gara giovane ma già affermata la Resceto Cup ha fatto ancora centro domenica nella sua quinta edizione. Romina Baldini, presidentessa del Cycling Club Resceto, ha tracciato il bilancio di questa corsa per Allievi che ha avuto un bel vincitore, tanti corridori e tanto pubblico. "Dopo una settimana di grande pioggia il sole è uscito e ci ha assistito in queste bellissima giornata – ha spiegato l’organizzatrice –. Ringrazio gli atleti e i direttori sportivi che sono venuti. Sono contenta che abbia vinto un allievo della nostra regione. La gara è scivolata via liscia con tanti atleti arrivati al traguardo e questo ci rende felici. Un grazie di cuore lo rivolgo a tutti i nostri sponsors ed in particolare a Bernardini Scavi ma anche a tutti coloro che mi hanno aiutata con una menzione speciale per la Montignoso Ciclismo senza la quale sarei persa. Ringrazio, infine, il paesino di Resceto che ci ospita ogni anno e posso già dare l’appuntamento per il 2024".

"E’ stato emozionante ottenere qui a Resceto la mia prima vittoria – ha commentato Giulio Pavi Degl’Innocenti –. Siamo rimasti in due sulla salita finale ed a 500 metri sono partito e arrivato da solo al traguardo. Tutto Bellissimo".

Oltre al vincitore, premiato col memorial Bruno Calevro, è stato insignito anche il direttore sportivo dell’Uc Empolese Luca Bartalucci col Trofeo Bernardini Scavi. "Queste strade ricordano un passato glorioso per l’Empolese che ci aveva già vinto con Crescioli – ha commentato –. Sono raggiante perché abbiamo fatto una perfetta gara di squadra ben finalizzata da Giulio".

Gianluca Bondielli